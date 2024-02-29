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В Алтайском крае ночью легковушка влетела в припаркованный КамАЗ

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В Алтайском крае ночью легковушка влетела в припаркованный КамАЗ

ДТП в Алтайском крае Фото: скрин видео Инцидент Барнаул

Судя по опознавательным знакам, легковушка принадлежит одной из популярных доставок продуктов питания. Авто в результате ДТП оказалось сильно смято

Ночью 29 февраля в Алтайском крае на трассе под Павловском произошло серьезное ДТП, сообщает “Инцидент Барнаул”.

По словам очевидцев, легковой автомобиль въехал в припаркованный КамАЗ. Грузовик при этом якобы стоял на половине дороги с выключенными габаритными огнями.

О пострадавших не сообщается. Подробности и обстоятельства аварии уточняются.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в ДТП с грузовиком на трассе в Павловском районе.

Взято отсюда

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