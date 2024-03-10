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В Алтайском крае ночью произошел пожар в жилом доме, погибли два человека

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В Алтайском крае ночью произошел пожар в жилом доме, погибли два человека

Пожар произошел в частном жилом доме в селе Полковниково

Ночью в селе Полковниково Косихинского района произошел пожар в частном жилом доме, сообщает МЧС Алтайского края. 

Когда на место прибыл первое пожарно-спасательное подразделение, деревянный дом горел открытым огнем. Через 50 минут пожар удалось локализовать на площади около 70 квадратных метров. 

На пожаре погибли 2 человека: мужчина и женщина, от огня пострадали вещи, стены и кровля дома. На месте работало 6 единиц техники и 14 человек личного состава.

В ведомстве напомнили: как правило, возгорания происходят в частном жилье ночью или рано утром, когда жильцы и их соседи спят. Пожар какое-то время остается необнаруженным, и к моменту вызова пожарных уже наступают трагические последствия. В таком жилье практически всегда отсутствуют автономные пожарные извещатели.

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Взято отсюда

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