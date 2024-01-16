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В Алтайском крае ночью в мороз автобус с пассажирами сломался на трассе

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В Алтайском крае ночью в мороз автобус с пассажирами сломался на трассе

Сломанный автобус Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Чтобы люди не замерзли, их срочно эвакуировали на железнодорожный вокзал города Камня-на-Оби, после чего они продолжили путь

Ночью 16 января в Крутихинском районе недалеко от села Караси сломался автобус, следовавший по маршруту Бурла – Барнаул, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В автобусе находилось 30 человек, из них двое детей.

️На место прибыли два пожарных расчета, а также оперативная группа муниципалитета, экипаж ГИБДД.

Пассажиров доставили на железнодорожный вокзал города Камень-на-Оби, а затем на резервном автобусе они отправились по маршруту.

Пострадавших в результате случившегося нет.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае на трассе сломался рейсовый автобус в 25-градусный мороз.

Взято отсюда

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