Полиция Фото: МВД

Мужчину ищут уже несколько месяцев, однако пока поиски не дали результатов. В связи с этим полиция обратилась к жителям Алтайского края

Алтайская полиция пообещала вознаграждение за информацию о местонахождении уроженца села Парфеново, который переехал свою жену на автомобиле. Об этом говорится на сайте ГУ МВД по краю.

В МВД уточнили, что ведутся поиски 47-летнего Владимира Маматова.

Приметы разыскиваемого: на вид 45–50 лет, рост 165–170 см, среднего телосложения, волосы темно-русые, имеются лобные залысины, глаза голубые.

“Всех, кто обладает информацией о разыскиваемом, просят обратиться в полицию. Анонимность и вознаграждение гарантируют”, – отметили стражи порядка.

Напомним, трагедия в селе Парфеново Топчихинского района произошла 1 июля. По предварительным данным, мужчина сбил бывшую супругу на автомобиле УАЗ и несколько раз переехал. Она умерла на месте, а сельчанин бросился в бега. Его до сих пор ищут.

По одной из версий, он задавил жену на глазах у ее матери и младшего сына.

Знакомые семьи рассказывали, что отец семейства был очень компанейским и добродушным человеком. Алкоголем он не злоупотреблял, но в семье часто возникали конфликты, которые доходили до рукоприкладства. В итоге женщина решила уйти к матери.

Взято отсюда