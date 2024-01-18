реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае объявили набор на курсы подготовки помощников фельдшеров при базовом медколледже Барнаула

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае объявили набор на курсы подготовки помощников фельдшеров при базовом медколледже Барнаула

Зачем нужен фельдшеру помощник, и станет ли лучше медицинское обслуживание на селе благодаря помощнику фельдшера?

«Вести» побывали в селе Логовое Косихинского района, где в ФАПе уже появилась новая медицинская единица. Собственного фельдшера последние 10 лет здесь не было. Но с начала нового года в сельской поликлинике появился долгожданный медицинский специалист – первый в своём роде специально обученный помощник фельдшера, с документом государственного образца. Ирина Михеева всегда мечтала приносить пользу людям, помогать, поддерживать. До обучения на курсах, работала техничкой в поликлинике соседней деревни. Кроме прямых обязанностей, внимательно выслушивала жалобы приходящих пациентов, помогала найти нужный кабинет, подбадривала. В больнице её устремления заметили. Когда в крае стартовал новый образовательный проект, предложили пройти обучение. Сегодня у помощницы фельдшера задач немало. Пока не приедет прикреплённый к логовскому ФАПу фельдшер, а это происходит по графику два раза в неделю, – она каждый день на работе. Общается с пациентами, измеряет давление, навещает лежачих больных. Таких, как Ирина в Алтайском крае уже 15 человек. В Барнаул на обучение в медколледж их направили из Троицкого, Первомайского, Тальменского и других районов края. Оттуда, где ситуация с фельдшерами особенно напряжённая. Сегодня в Алтайском крае вновь объявлен набор на курсы помощников фельдшеров – только в Косихинский район нужно ещё три. Помощник фельдшера в Логовом отработала в своей новой должности пока месяц, но уже твёрдо решила продолжить учиться и стать врачом.

Ольга Салангина

Взято отсюда.

новости республики алтай последние свежие , новости горно алтайска и республики алтай ,

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Барнаул

В Алтайском государственном институте культуре открывается Центр изучения и тестирования китайского языка

18.01.2024

 Новости Барнаул

Кто из чемпионов круче? Дьяченко и Постригай о соперниках, таланте и везении

18.01.2024

 Новости Барнаул

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» будет продлён в регионах

18.01.2024

 Новости Барнаул

В Алтайском крае возбудили 22 уголовных дела о контрабанде леса

18.01.2024

 Новости Барнаул

Что известно о пожаре и взрыве на заводе в Шахтах, где пострадали десять человек

18.01.2024

 Новости Барнаул

Кто такой Фаиль Алсынов* и как протесты в Башкирии связаны с этим именем

18.01.2024

 Новости Барнаул

В Новосибирске 13 человек получили ожоги из-за прорыва трубы

18.01.2024

 Новости Барнаул

Над Белгородской областью сбили десять украинских ракет

18.01.2024

 Новости Алтай

После отбытия наказания должник начал платить алименты

18.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске