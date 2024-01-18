В Алтайском крае объявили набор на курсы подготовки помощников фельдшеров при базовом медколледже Барнаула

Зачем нужен фельдшеру помощник, и станет ли лучше медицинское обслуживание на селе благодаря помощнику фельдшера?

«Вести» побывали в селе Логовое Косихинского района, где в ФАПе уже появилась новая медицинская единица. Собственного фельдшера последние 10 лет здесь не было. Но с начала нового года в сельской поликлинике появился долгожданный медицинский специалист – первый в своём роде специально обученный помощник фельдшера, с документом государственного образца. Ирина Михеева всегда мечтала приносить пользу людям, помогать, поддерживать. До обучения на курсах, работала техничкой в поликлинике соседней деревни. Кроме прямых обязанностей, внимательно выслушивала жалобы приходящих пациентов, помогала найти нужный кабинет, подбадривала. В больнице её устремления заметили. Когда в крае стартовал новый образовательный проект, предложили пройти обучение. Сегодня у помощницы фельдшера задач немало. Пока не приедет прикреплённый к логовскому ФАПу фельдшер, а это происходит по графику два раза в неделю, – она каждый день на работе. Общается с пациентами, измеряет давление, навещает лежачих больных. Таких, как Ирина в Алтайском крае уже 15 человек. В Барнаул на обучение в медколледж их направили из Троицкого, Первомайского, Тальменского и других районов края. Оттуда, где ситуация с фельдшерами особенно напряжённая. Сегодня в Алтайском крае вновь объявлен набор на курсы помощников фельдшеров – только в Косихинский район нужно ещё три. Помощник фельдшера в Логовом отработала в своей новой должности пока месяц, но уже твёрдо решила продолжить учиться и стать врачом.

Ольга Салангина

Взято отсюда.

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