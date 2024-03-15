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В Алтайском крае объявили штромпрогноз из-за ухудшения погоды

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В Алтайском крае объявили штромпрогноз из-за ухудшения погоды

В Алтайском крае объявили штормовое предупреждение из надвигающейся непогоды. В ближайшие два дня ожидаются снегопады и сильный ветер.

По информации Алтайского ЦГМС, 16 и 17 марта прогнозируется усиление ветра, его порывы могут достигать 25–28 м/с. Ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, метели. На дорогах гололед и снежные заносы.

По данным МЧС, наибольшее усиление ветра прогнозируется в Бийском, Заринском, Залесовском, Зональном, Калманском, Краснощёковском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Курьинском, Первомайском, Петропавловском, Топчихинском, Целинном и Чарышском районах, в Барнауле.

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Взято отсюда.

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