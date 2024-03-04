В Алтайском крае обострилась обстановка с пожарами и гибелью людей

Зачастую халатность людей приводит к пожару
В Алтайском крае складывается тревожная обстановка с гибелью людей на пожарах, сообщает МЧС региона. Так, только 2 марта в регионе жертвами огненной стихии стали 5 человек.
В МЧС отметили, что в основном возгорания происходят в частном жилье ночью или рано утром, когда жильцы и их соседи спят. К моменту вызова пожарных уже наступают трагические последствия. Нередко жертвами являются одинокие, пожилые люди, граждане, ведущие асоциальный образ жизни или злоупотребляющие алкоголем.
Специалисты ГУ МЧС России по Алтайскому краю в очередной раз напоминают жителям региона:
- регулярно очищать дымоход,
- проводить проверку печного оборудования;
- следить за состоянием электропроводки;
- не допускать перегрузки;
- не пользоваться неисправными электроприборами.
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Взято отсюда