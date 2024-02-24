Посевная. Сельское хозяйство. Трактор. Поле Фото: Антон Червяков / пресс-служба правительства Алтайского края

В регионе работает 33 семеноводческих хозяйства, поэтому семенного материала для проведения предстоящей посевной должно быть достаточно

На агрономической конференции в Леньках Благовещенского района обсудили запасы семян всех основных видов сельхозкультур для проведения весеннего сева, сообщили в минсельхозе Алтайского края.

На государственном уровне приоритет отдается сортам и гибридам отечественной селекции, то есть не менее 75% семенного материала должно быть российским, отметил зампред правительства края Александр Лукьянов.

“В регионе общего объема элитных семян и семян первой репродукции достаточно для проведения собственной сортосмены и сортообновления. При этом достаточно большой объем семян реализуется еще и в другие регионы и страны”, – пояснил директор Федерального Алтайского научного центра агробиотехнологий Алексей Гаркуша.

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