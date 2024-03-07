В Алтайском крае обсудили проблемы трансграничной торговли животными

В управлении ветеринарии Алтайского края подвели итоги работы в 2023 году и объяснили причины проблем в трансграничной торговле животными.

Лаборатории далеко

В январе этого года в Кулундинском районе были задержаны лошади, которых граждане Казахстана приобрели в Республике Алтай и пытались вывезти из нашей страны.

Начальник управления ветеринарии Алтайского края Владимир Самодуров уточнил для «АП»:

– Лошади, которые направлялись в Казахстан, сейчас находятся на карантинной площадке. Специалистами госветслужбы района у них взяты пробы крови и направлены в аккредитованную лабораторию для исследований на заразные болезни животных.

Главный ветеринар края напомнил, что еще в 2010 году страны, входящие в Таможенный союз, приняли регламент с требованиями к перемещению животных. Их владелец должен состоять в реестре Таможенного союза, а территория вывоза должна быть благополучна по особо опасным болезням. Любые животные, в том числе лошади, должны быть подготовлены по ветеринарным требованиям. Более того, в случаях продажи животных для разведения или содержания, перечень лабораторных исследований увеличивается до 12 позиций, причем некоторые анализы могут делать только в лабораториях во Владимирской области и в Москве.

– Это существенно затрудняет продажу, – подытожил Владимир Самодуров.

Профилактика в цифрах

Для поддержания эпизоотического благополучия по бешенству с профилактической целью в 2023 году было вакцинировано 623 тыс. 312 голов сельскохозяйственных и домашних животных, на территории 58 районов проведена двукратная оральная иммунизация диких плотоядных животных, на площади 8 тыс. км2 разложено больше 300 тыс. доз вакцины.

В начале нынешнего года неблагополучных пунктов по бешенству животных на территории края пока не зарегистрировано.

– Однако имеется один, переходящий с 2023 года неблагополучный пункт, расположенный в Чарышском районе Алтайского края, – посетовал Владимир Самодуров.

В прошлом году в крае было исследовано более 4,8 млн голов животных, птиц, с лечебно-профилактической целью обработаны более 300 млн голов, – в основном, птицы. В 2023 году были зарегистрированы 75 новых неблагополучных пунктов по заразным болезням всех видов животных. Но это оказалось на 31 пункт ниже уровня предыдущего года. Оздоровлены были 85 неблагополучных объектов.

Как уточнили в ветеринарном ведомстве, на противоэпизоотических мероприятиях в 2023 году было освоено бюджетных средств на общую сумму 18 млн рублей. Кроме того, по программе предотвращения заноса и распространения африканской чумы свиней и прочих карантинных болезней животных было выделено 26,6 млн. На эти средства приобретено 10 единиц лабораторного оборудования, 8 крематоров и 3 единицы спецтехники.

Новых приютов не будет

Периодически появляющиеся новости о нападениях бродячих животных порождают в СМИ и соцсетях призывы об открытии новых мест для временного содержания безнадзорных животных.

Сейчас в регионе полномочия по отлову и содержанию животных без владельцев реализуются органами местного самоуправления на основании краевого закона, принятого в ноябре 2015 года. В 2023 году для работы с бесхозными животными в краевом бюджете было предусмотрено 28 млн рублей. Эти средства были распределены между муниципалитетами, которые, в свою очередь, заключали контракты со специализированными приютами.

– Так, в 2023 году отловили 3577 собак. Подрядные организации действовали на основании поступивших заявок граждан, – уточнил Владимир Самодуров. – Управлением ветеринарии совместно с органами местного самоуправления на постоянной основе проводятся рейды по выявлению бесхозных животных, находящихся на территориях общего пользования.

Но пока в крае официально зарегистрировано лишь 8 организаций, осуществляющих отлов и содержание животных, а государственные и муниципальные приюты отсутствуют.

– В 2024 году на их создание не выделено средств из бюджета региона, – подчеркнул главный ветеринар. – По закону, отловленные животные после проведения необходимых мероприятий подлежат возврату на прежние места обитания, если не проявляют немотивированную агрессивность. Поэтому в 2023 году было выпущено 2319 таких особей.

ПЛАТУНОВ Евгений Еще читают

Взято отсюда.

новости алтай края , новости алтая и барнаула ,