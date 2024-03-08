В Алтайском крае обсудили усиление антитеррористической защищенности объектов

В регионе определены дополнительные меры безопасности для избирательных участков

6 марта 2024 года под руководством губернатора края Виктора Томенко состоялось совместное внеплановое заседание антитеррористической комиссии в Алтайском крае и оперативного штаба региона по предотвращению угроз возникновения и распространения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и совершения преступлений экстремистской направленности, сообщает правительство региона.

“На заседании рассмотрено четыре вопроса, посвященных организации работа штаба, обеспечению безопасности избирательной компании в Алтайском крае, антитеррористической защищенности объектов промышленности, топливно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры”, – сообщили в Антитеррористической комиссии Алтайского края.

Стоит отметить, что по итогам работы в январе-феврале 2024 года на территории региона фактов наличия межнациональных, межконфессиональных конфликтов, проявлений сепаратизма выявлено не было. Обстановка является прогнозируемой, стабильной и контролируемой.

Кроме того, в ходе заседания были определены дополнительные меры безопасности для избирательных участков в Алтайском крае, утвержден “Алгоритм совместных действий при поступлении сообщений об актах терроризма (минирования) на избирательных участках”. Организовано взаимодействие между привлекаемыми для обеспечения безопасности субъектами.

Даны поручения исполнительным органам власти по усилению работы в области обсечения антитеррористической защищенности объектов промышленности, топливно-энергетического комплекса и транспортной инфраструктуры в связи с реализацией задач, стоящих перед государством в рамках СВО.

В заключение заседания были выделены возможные вероятные угрозы и сформированы задачи по реализации положений Перечня поручений президента РФ от 22.11.2023 №2300, от 14 января 2024 №59. Определены меры по формированию направлений работы в регионе при угрозах от БПЛА/БВС.

погода гисметео , погода район недели ,

Взято отсюда