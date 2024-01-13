В Алтайском крае обсуждают идею продажи алкоголя в магазинах после 21 часа

Сейчас ограничение действует с 21.00 до 09.00

В Алтайском крае на ближайшую сессию АКЗС планируют вынести законопроект об увеличении времени продажи алкоголя в обычных магазинах, сообщает “Амител” со ссылкой на телеграм-канал депутата краевого парламента Антона Арцибашева.

Напомним, в крае действует ограничение продажи алкоголя в обычных магазинах до 21.00 – после этого они не могут продавать алкоголь. Теперь же в АКЗС обсуждают поднятие этой границы до 22.00 или даже до 23 часов.

А ранее депутаты думского Комитета по охране здоровья предложили запретить продажу безалкогольного пива подросткам. Это касается напитков на основе пива, крепость которых не превышает 0,5% градуса.

По мнению авторов инициативы, употребление безалкогольного пива может вызывать привыкание у подростков, что повышает риск развития алкогольной зависимости в будущем.

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Взято отсюда