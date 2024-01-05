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В Алтайском крае обсуждают организацию мобильных аптек на базе передвижных ФАПов

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В Алтайском крае обсуждают организацию мобильных аптек на базе передвижных ФАПов

Это нововведение сделает лекарства доступнее для жителей десятков небольших и отдалённых сёл региона.

Сейчас кое-где люди вынуждены ездить за препаратами в ближайшую аптеку порой за десятки километров. В Павловском районе мобильные ФАПы выезжают в 11 сёл, где нет структурных подразделений ЦРБ: стационарных ФАПов или врачебных амбулаторий. В посёлок Советский (за 30 километров от райцентра) он приезжает раз в неделю: фельдшер ведёт приём, записывает к узким специалистам в районную больницу, выдаёт рецептурные препараты льготникам. Но чтобы приобрести лекарства, выписанные во время приёма, нужно ехать за 30 километров в райцентр – в Советском аптеки нет. Порой сельчане заранее заказывают лекарства фельдшеру. Татьяна Орлачёва, согласно правилам маркировки, пробивает их штрих-коды во врачебной амбулатории и привозит в Советское. Сделать это на месте проблематично – в селе неустойчивая мобильная связь. Упорядочить продажу лекарств можно, если оборудовать на базе мобильных ФАПов передвижные аптечные пункты. На этот вид деятельности необходимо получить лицензию. Тему обсудили на итоговой коллегии по здравоохранению. И даже внесли предложение на рассмотрение депутатам АКЗС. В мобильных аптеках должен быть набор самых ходовых лекарств. Это сократит путь до аптеки для тысяч жителей края. Всего в Алтайском крае 40 мобильных ФАПов. Впервые они появились в регионе в 2017 году. За это время медицинскую помощь в передвижных кабинетах получили 160 тысяч человек.

Юлия Непомнящих

Взято отсюда.

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