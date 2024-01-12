И это не учитывая различных пабликов в социальных сетях и телеграм-каналов, которые пока не имеют статуса СМИ, но востребованы у аудитории

В Алтайском крае официально зарегистрировано 286 средств массовой информации, сообщают “Вести Алтай”. И это не учитывая различных пабликов в социальных сетях и телеграм-каналов, которые пока не имеют статуса СМИ, но востребованы у аудитории. Своя газета есть в каждом районе, и за прошлый год ни одна из них не закрылась.

13 января в стране будут отмечать День российской печати, это профессиональный праздник работников всех СМИ – и печатных, и электронных.

Сегодня, 12 января, более 90 журналистов наградят премиями и благодарностями губернатора и АКЗС за лучшие материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в 2023 году.

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Взято отсюда