Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае официально зарегистрировано 286 средств массовой информации

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае официально зарегистрировано 286 средств массовой информации

И это не учитывая различных пабликов в социальных сетях и телеграм-каналов, которые пока не имеют статуса СМИ, но востребованы у аудитории

В Алтайском крае официально зарегистрировано 286 средств массовой информации, сообщают “Вести Алтай”. И это не учитывая различных пабликов в социальных сетях и телеграм-каналов, которые пока не имеют статуса СМИ, но востребованы у аудитории. Своя газета есть в каждом районе, и за прошлый год ни одна из них не закрылась.

13 января в стране будут отмечать День российской печати, это профессиональный праздник работников всех СМИ – и печатных, и электронных.

Сегодня, 12 января, более 90 журналистов наградят премиями и благодарностями губернатора и АКЗС за лучшие материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в 2023 году.

погода в москве , прогноз погоды на 10 ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Бизнес

В Барнауле наградили предприятия за лучшее праздничное оформление к Новому году

12.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае доктор открыл огонь по бару: он сказал, что ему мешал шум

12.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле больше чем на месяц перекроют улицу в Железнодорожном районе

12.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае легковушка влетела в опору электропередачи. Посмотрите на жуткие кадры с места смертельного ДТП

12.01.2024

 Новости Алтай

На шинном заводе в Барнауле рабочему прилетела в голову деталь. Он погиб на месте: что говорят в «Нортеке»

12.01.2024

 Новости Алтай

Заммэра Барнаула, уличенного во взятке, заключили под стражу

12.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле начальник отдела полиции просил взятку в 600 тысяч, но получил только 300: его задержали коллеги

12.01.2024

 Новости Алтай

«Такой хорошенький, жаль, что негодяй и преступник»: что барнаульцы говорят об арестованном заммэре

12.01.2024

 Новости Алтай

«А вдруг это было похищение?» Случайная прохожая и таксист спасли потерявшуюся в самые морозы первоклашку. Разгорелся скандал

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix