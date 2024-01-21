Военные колонны. Техника Фото: structure.mil.ru

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к ситуации и учитывать, что маршрут и время сопровождения еще могут измениться

22 января в Алтайском крае из-за движения военных колонн перекроют участок Чуйского тракта, сообщили в региональном МВД.

Проезд для всех видов транспорта закроют с 21.30 до 23.30 по маршруту Контошино – а/д Р-256 “Чуйский тракт” – Налобиха.

Госавтоинспекция края призывает водителей с пониманием отнестись к затрудненной обстановке.

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