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В Алтайском крае ограничено движение из-за неблагоприятных метеоусловий

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В Алтайском крае ограничено движение из-за неблагоприятных метеоусловий

В регионе объявлено штормовое предупреждение

По данным «Алтайавтодор», из-за неблагоприятных метеоусловий – порывистый ветер до 20 м/с, отсутствие видимости, снег, метель введено ограничение для всех видов транспорта на участках дорог федерального и регионального движения: 

  • “К-21” – «Рубцовск-Угловское-Михайловское» на участке от 7 км. до 47 км; 
  • “А-322” – от села Поспелиха до населенного пункта Веселоярск; 
  • “К-03” – от Рубцовска до села Новоегорьевское.
  • “К-09” – участок от населенного пункта Курья до границы с Республикой Казахстан.

Водителей просят по возможности воздержаться от поездок, не покидать свои населенные пункты, выбирать стиль вождения в соответствии с погодными условиями.

Напомним, что по информации синоптиков, в Алтайском крае днем 8 января и сутки 9 января ожидается усиление ветра до 23 м/с, местами порывы до 28 м/с, осадки в виде дождя, мокрого снега, переходящие в снег, местами сильные метели. На дорогах гололедица, снежные заносы.

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Взято отсюда

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