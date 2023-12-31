В Алтайском крае ограничено движение на трассе из-за погодных условий

На участках дороги наблюдается сильное ухудшение погоды

В Алтайском крае запрещен проезд для всех видов транспорта на трассе Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловское – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области на участке от Змеиногорска до Рубцовска, сообщает Минтранс Алтайского края.

На дорогах наблюдается порывистый ветер 20-25 м/с, отсутствие видимости, снег и метель.

Также ограничено движение на автодорогах Поспелиха – Курья – Третьяково – граница Республики Казахстан на участке от с. Курья до границы с Казахастаном и Змеиногорск-Рубцовск-Волчиха-Михайловка-Кулунда-Бурла-гр. Новосибирской области от Змеиногорска до Рубцовска.

На трассах наблюдается выпадение осадков в виде снега, сильный порывистый боковой ветер, метель, отсутствие видимости.

Водителей просят соблюдать скоростной режим и дистанцию. При возможности отказаться от дальних поездок в связи с неблагоприятными погодными условиями.

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