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В Алтайском крае ограничили движение автотранспорта еще на двух трассах

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В Алтайском крае ограничили движение автотранспорта еще на двух трассах

Перекрытие трасс. Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Временное ограничение движения связано с порывистом ветром до 25 м/c, отсутствием видимости, снегом и метелью. Движение закрыто с 8.30 по местному времени

По данным Алтайавтодора с 08.30 по местному времени введено ограничение для всех видов транспорта на автодороге К-21 “Рубцовск – Угловское – Михайловское”. В Госавтоинспекции Алтайского края уточнили о закрытии участка с 7 км до 47 км.

Также сообщается, что с 9.00 по решению Упрдор “Алтай” временно ограничено движение на автодороге А-322 “Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан”. Закрыт участок с 213 км до 228 км между Поспелихой и Рубцовском.

Причиной ограничения движения стал порывистый ветер до 25 м/с, отсутствие видимости, снег и метель.

Взято отсюда

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