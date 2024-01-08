Полиция. Машина. Мигалка Фото: pixabay.com

Временное ограничение движения связано с неблагоприятными метеоусловиями – сильным порывистым ветром, отсутствием видимости, снегом и метелью

По данным Алтайавтодора из-за неблагоприятных метеоусловий введено ограничение движения для всех видов транспорта на четырех участках дорог федерального и регионального значения.

По состоянию на 10.30 закрыто движение на участке дороги К-21 – “Рубцовск – Угловское – Михайловское” на участке от 7 до 47 км.

На участке трассы А-322 ограничено движение – от села Поспелиха до населенного пункта Веселоярск.

На дороге К-03 пока недоступно движение от Рубцовска до села Новоегорьевское.

Также ограничено движение на участке дороги К-09 – от населенного пункта Курья до границы с Республикой Казахстан.

“Если возникает угроза вашей жизни или вы стали свидетелем происшествия, в результате которого может пострадать человек, звоните по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101”, – напомнили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Взято отсюда