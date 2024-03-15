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В Алтайском крае ожидается ухудшение погодных условий. Водители, будьте внимательны!

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В Алтайском крае ожидается ухудшение погодных условий. Водители, будьте внимательны!

В регионе днем 16–17 марта ожидается ухудшение погодных условий : осадки в виде снега, мокрого снега, дождя, метели, усиление ветра до 20 м/с, а также возможны гололедные явления.

В связи с этим дорожные службы Алтайского края переведены в усиленный режим работы .

Министерство транспорта Алтайского края совместно с региональной Госавтоинспекцией и ФКУ Упрдор «Алтай» призывает водителей быть предельно внимательными и осторожными , соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, а также рекомендует воздержаться от рискованных маневров на дороге. Телефоны диспетчерских служб:

дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: +7 (3852) 507-512, 8-800-222-3169;

дежурный ФКУ Упрдор «Алтай»: +7 (3852) 63-14-59;

дежурный ЦУКС ГУ МЧС России по Алтайскому краю: +7 (3852) 20-26-72;

дежурный УГИБДД: +7 (3852) 39-35-86.

Взято отсюда.

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