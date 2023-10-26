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В Алтайском крае оказался самый дешевый бензин среди регионов России

редактор ГОРНЯК2201 минуты

Бензин, топливо, заправка Фото: unsplash.com

Бензин в сентябре вырос в цене в 41 регионе России, а снизились цены на топливо в этот период только в Северной Осетии

Самые низкие цены на бензин в сентябре среди российских регионов оказались в Алтайском крае – средняя стоимость топлива составила 51,64 рубля за литр, сообщает ТАСС со ссылкой на Росстат. Самый дорогой бензин – на Сахалине (68,79 рубля за литр).

Так, литр бензина дешевле 53 рублей зафиксировали в Коми, Татарстане, Башкирии, Марий Эл, Мордовии, Архангельской и Курганской областях. Дороже 60 рублей – в Крыму, Севастополе, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне, Туве, Якутии, Чукотке, Иркутской, Магаданской и Сахалинской областях, Забайкальском и Камчатском краях.

Бензин марки Аи-92 дешевле всего можно приобрести на Урале и в Поволжье – около 50 рублей за литр. Самые низкие цены в Омской и Курганской областях – 48,8 рубля за литр.

В Центральном федеральном округе цены на 98-й бензин варьируются от 65,18 рубля за литр в Ярославской области до 74,83 рубля за литр. На Юге – от 65,68 рубля за литр в Астраханской области до 78,03 рубля за литр в Крыму. На Дальнем Востоке самый дешевый бензин этой марки в Еврейской автономной области – 59,6 рубля за литр, самый дорогой – в Сахалинской области – 81,85 рубля за литр.

Ранее “Толк” писал, что в Алтайском крае наблюдается топливный голод. По словам автомобилистов, сначала бензин резко подорожал, а потом и вовсе исчез с некоторых заправок Барнаула.

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