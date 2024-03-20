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В Алтайском крае опасаются нового штамма коронавируса

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В целом эпидемиологическую обстановку в крае считают благоприятной, однако есть опасения, что в регион придет серьезный вирус

В России гуляет новый штамма коронавирус. Между тем, по данным экспертов регионального Роспотребнадзора, число больных COVID-19 по сравнению с цифрами января, февраля, в Алтайском крае снижается.

Специалисты говорят, что в целом эпидемиологическая обстановка в регионе не внушает опасений. Коронавирус и грипп идут на спад.

“Грипп – да. Как в прошлом году были единичные находки, так и в этом году были единичные находки. И сейчас, соответственно, отмечается также снижение регистрации. Если мы в январе-декабре регистрировали побольше цифры – в районе 10-15 в неделю, то сейчас это совершенно единичные находки”, – говорит начальник отдела эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Ольга Егорова.

Коклюш также отступил, сейчас случаев регистрируют почти в четыре раза меньше по сравнению с пиком в конце прошлого года. Подобный неожиданный эпидемиологический подъем “стодневного кашля” связан с цикличностью заболевания. В среднем оно проявляется каждые три-четыре года. Несмотря на спад этой и других болезней, часть школьников и детсадовцев сидит дома.

“В целом закрытых целиком школ и детских садов сейчас нет. Единичные классы в отдельных школах есть. То есть на сегодня, по данным министерства образования Алтайского края, закрыто 51 класс в 26 школах и 111 групп в 23-ех детских дошкольных учреждениях” – добавила Егорова.

Март по традиции завершает череду роста заболеваемости по сезонным простудным и вирусным инфекциями. Правда, эпидемиологи всегда наготове. Ведь на днях россиян предупредили о возможности новой пандемии. Ее потенциально может вызвать новый штамм вируса птичьего гриппа H7N9. Cейчас он регистрируется на Тайване, в Китае, Юго-Восточной Азии.

По данным московских экспертов он находится всего в одной дополнительной мутации от раскрытия пандемического потенциала. Так что медицинские маски все еще можно не снимать.

Взято отсюда

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