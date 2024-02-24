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В Алтайском крае определили подрядчиков на обновление региональных дорог

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В Алтайском крае определили подрядчиков на обновление региональных дорог

В рамках национального проекта “Безопасные качественные дороги” в крае отремонтируют участки региональных трасс

В Алтайском крае определили всех подрядчиков для ремонта региональных дорог, сообщил “Толк” со ссылкой на информацию минтранса края.

Так, завершились все конкурсные процедуры по определению подрядчиков на обновление 38 объектов регионального и межмуниципального значения. К работам приступят, как только наступит хорошая погода.

– Уже не первый год мы проводим конкурсные процедуры заблаговременно. Благодаря этому дорожный-строительный сезон начинается вовремя и на всех объектах, ремонт которых предусмотрен планом, работы завершаются в установленные сроки, а в ряде случаев и с опережением, – рассказал министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

В Барнауле планируют отремонтировать 21 участок, в Бийске и Новоалтайске по пять участков. Сейчас ведется документационная работа, и в ближайшее время объявят торги. Контракты должны быть заключены до 1 апреля.

При этом заключенные контракты подразумевают не только ремонт, но и исполнение гарантийных обязательств в течение последующих пяти лет.

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Взято отсюда

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