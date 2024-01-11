Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае организовали штаб по борьбе с сепаратизмом и национализмом

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае организовали штаб по борьбе с сепаратизмом и национализмом

В регионе фактов конфликтов и проявлений сепаратизма не выявлено

В Алтайском крае открыли коллегиальный орган, который будет курировать вопросы предотвращения сепаратизма и национализма. Распоряжение об этом в конце 2023 года подписал Виктор Томенко, губернатор Алтайского края, сообщает Банкфакс. 

Согласно документу, в регионе появился оперативный штаб по предотвращению угроз возникновения и распространения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и совершения преступлений экстремистской направленности и оперативному реагированию на такие угрозы.

Орган возглавил губернатор Алтайского края. Его заместителем стал начальник регионального управления ФСБ Роман Плотников.

Первое заседание штаба состоялось 11 января, оно прошло совместно с антитеррористической комиссией. На нем обсудили “состояние и перспективы развития обстановки в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, распространения сепаратистских и ультранационалистических настроений, a также необходимых мерах повышения эффективности межведомственного взаимодействия в сфере профилактики указанных угроз”. Кроме того, на сегодняшний день обстановку в регионе оценили как «прогнозируемую, стабильную и контролируемую». Фактов таких конфликтов и проявлений сепаратизма в крае не обнаружили.

погода на 14 , погода район недели ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Ее искал Интерпол: история барнаулки, которую поймали в Аргентине с деньгами клиентов «Жилфонда»

12.01.2024

 Новости Алтай

«Продвижение по службе — не особенный успех»: что известно о подозреваемом во взятке заммэра

12.01.2024

 Новости Алтай

На Алтае пьяная женщина придавила ребенка во сне. Ее обвинили в причинении смерти по неосторожности

12.01.2024

 Новости Алтай

Текущие ливневки, ямы на дорогах. Главные дорожные скандалы Барнаула с Шеломенцевым на посту заммэра

12.01.2024

 Новости Алтай

Познакомились в автобусе, попали в итальянский VOGUE. Как живут российские пенсионеры, которых увидел весь мир

12.01.2024

 Новости Алтай

Умер народный артист СССР Юрий Соломин

12.01.2024

 Новости Алтай

«Юрка-Юрка, иди достань Витальку!» Последнее интервью с Юрием Соломиным — о детстве, брате-актере, театре и многом другом

12.01.2024

 Новости Алтай

«Господь послал ему легкую смерть». Близкие Юрия Соломина и известные артисты — о его смерти

12.01.2024

 Новости Алтай

Зеленский рассказал, кому выгодна пауза на поле боя: новости СВО за 11 января

12.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix