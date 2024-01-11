В Алтайском крае организовали штаб по борьбе с сепаратизмом и национализмом

В регионе фактов конфликтов и проявлений сепаратизма не выявлено

В Алтайском крае открыли коллегиальный орган, который будет курировать вопросы предотвращения сепаратизма и национализма. Распоряжение об этом в конце 2023 года подписал Виктор Томенко, губернатор Алтайского края, сообщает Банкфакс.

Согласно документу, в регионе появился оперативный штаб по предотвращению угроз возникновения и распространения сепаратизма, национализма, массовых беспорядков и совершения преступлений экстремистской направленности и оперативному реагированию на такие угрозы.

Орган возглавил губернатор Алтайского края. Его заместителем стал начальник регионального управления ФСБ Роман Плотников.

Первое заседание штаба состоялось 11 января, оно прошло совместно с антитеррористической комиссией. На нем обсудили “состояние и перспективы развития обстановки в сфере межнациональных и межрелигиозных отношений, распространения сепаратистских и ультранационалистических настроений, a также необходимых мерах повышения эффективности межведомственного взаимодействия в сфере профилактики указанных угроз”. Кроме того, на сегодняшний день обстановку в регионе оценили как «прогнозируемую, стабильную и контролируемую». Фактов таких конфликтов и проявлений сепаратизма в крае не обнаружили.

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Взято отсюда