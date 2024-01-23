В Алтайском крае ощутили землетрясение, произошедшее в Новосибирской области

Землетрясение произошло ночью 23 января

Землетрясение магнитудой 4,6 почувствовали в Новосибирской области ночью 23 января, сообщает “Толк”. В частности, толчки были зафиксированы в Искитимском районе около разреза Колыванский.

Подземные толчки ощущались также в соседних регионах, в том числе в Алтайском крае. В краевом МЧС пояснили, что сообщений от населения к ним не поступало.

Ранее сообщалось, что в Китае и Казахстане прошли мощные землетрясения 7 и 5 баллов. Ученые зафиксировали более 10 афтершоков после землетрясения.

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