Сливочное масло Фото: visualhunt.com

Предприниматели скооперировались и организовали поставки сливочного масла с жирами немолочного происхождения под видом качественного сертифицированного

В Алтайском крае вынесли приговор трем жителям Барнаула по уголовному делу о поставке фальсифицированного масла в бюджетные учреждения, сообщили в региональной прокуратуре.

В период 2015–2017 годов учредитель компаний “Монолит-22” и “Магнум”, выигравших тендер на поставку продуктов в бюджетные учреждения региона, и руководители двух других фирм (“Маслоторг” и “Алтайпродопт”), поставлявших им продукцию, занимались совместным хищением денег.

Под видом качественного сертифицированного сливочного масла они поставляли в детские сады, интернаты и школы края фальсификат с жирами немолочного происхождения.

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