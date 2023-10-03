В Алтайском крае осудили сельчан, которые коноплей лечили похмелье и стресс

Марихуана Фото: 04.мвд.рф

Один из осужденных получил наказание в виде обязательных работ, а второй — реальный срок, так как ранее уже был осужден за аналогичное преступление

В Алтайском крае осудили двоих жителей Калманского района за хранение наркотиков, сообщили в объединенной пресс-службе региональных судов.

Один из мужчин на окраине села нарвал конопли, часть употребил сразу, а другую спрятал в надворных постройках. В ходе оперативно-розыскного мероприятия сотрудники полиции нашли запасы.

“Согласно оглашенных в судебном заседании показаний мужчины, данных в ходе предварительного следствия, употребление марихуаны было для него способом избавления от алкогольного похмелья. За подобный вид лечения своего недуга осужденный получил наказание в виде обязательных работ на срок 280 часов”, – рассказали в пресс-службе.

️Схожая ситуация сложилась и с другим жителем района, для которого марихуана стала “лекарством” при стрессовых ситуациях и конфликтах с окружающими. Он также собирал дикорастущую коноплю на окраине села и хранил их в хозяйственной постройке.

Ему назначили 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима. Такой срок обусловлен наличием судимости за аналогичное преступление.

Ранее полицейские изъяли у жителя Целинного района около 200 граммов марихуаны. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

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