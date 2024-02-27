В Алтайском крае осужденные плетут маскировочные сети для СВО

Плетением сетей осужденные занимаются в свободное от работы время

В КП-2 УФСИН России по Алтайскому краю осужденные уже пять месяцев плетут маскировочные сети для участников специальной военной операции, сообщает ведомство.

Идея о том, что можно заняться полезным видом деятельности пришла тогда, когда в КП-2 приехали волонтеры бийского движения “Вместе за СВОих”. Они рассказали осужденным о своей деятельности, и многие изъявили желание присоединиться к помощи. Волонтеры научили осужденных плести маскировочные сети и предоставили материалы. Плетением занимаются в свободное от работы время.

“Мы были приятно удивлены, что, несмотря на все жизненные тяготы, люди в колонии все-таки остались людьми. Они такие же патриоты, как и мы. Сети плетут быстро, ловко и качественно. Мы им очень благодарны за помощь”, – отметила Надежда Маркова, руководитель движения .

Ранее осужденные передавали гуманитарную помощь для участников специальной военной операции. Ежемесячно они собирали посылки с продуктами, вязали носки и варежки, а также вкладывали патриотические значки и письма.

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Взято отсюда