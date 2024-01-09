Место происшествия Фото: прокуратура Алтайского края

Потерпевшие просили закрыть дело после примирения, но суд в этом отказал и назначил наказание. Гидроцикл конфисковали в доход государства

В Алтайском крае суд вынес приговор жителю Белокурихи, который неудачно покатал дочерей на гидроцикле, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Летом 2023 года папа с девочками 12 и 17 лет отправился кататься по озеру на территории парк-отеля “Каменный ручей”. Он прицепил к гидроциклу Yamaha надувной баллон, куда усадил детей.

Во время маневра на скорости баллон врезался в пирс. Девочки получили тяжкий вред здоровью. Сообщалось, что пострадавшие были в коме.

Потерпевшие, а также их законный представитель, в судебном заседании просили прекратить уголовное дело в связи с примирением. Мировой судья отказал и признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде ограничения свободы на срок один год два месяца.

Ранее маленькая жительница Бийска серьезно пострадала после катания на горке.

Взято отсюда