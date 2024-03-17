В регионе стали известны победители конкурса на получение грантов губернатора края в сфере культуры

В Алтайском крае откроется первый летний театральный лагерь для детей, сообщает “Министерство культуры Алтайского края”.

В 2024 году грантовую поддержку получат 24 творческих проекта. Отметим, что распоряжение о результатах конкурса подписал глава региона Виктор Томенко.

На реализацию проектов-победителей из краевого бюджета выделят 17 млн. руб. В этом году на конкурс поступило 61 заявка.

Лучшие творческие проекты выбрали в 6 номинациях:

профессиональное искусство, деятельность краевых организаций творческих союзов;

народное творчество;

музейная, библиотечная деятельность;

деятельность в области художественного образования;

иная творческая деятельность.

В числе победителей, культурно-просветительские проекты, посвященные значимым историческим и юбилейным датам – 95-летию Василия Шукшина и 70-летию освоения Целины, Году семьи в России и др.

Молодежный театр Алтая им. В.С. Золотухина на средства Губернаторского гранта в июне впервые организует летний театральный лагерь с дневным пребыванием детей в возрасте от 9-10 лет.

Программа лагеря будет включать дисциплины по актерскому мастерству, пластике, сценической речи, мастер-классы по созданию реквизита, бутафории, костюмов, нанесению сценического грима и работы с прическами и постановку спектакля.

Впервые, благодаря грантовой поддержке, Алтайский край станет площадкой для проведения Всероссийского фестиваля современного домрового искусства «PRIMA DOMRA».

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Взято отсюда