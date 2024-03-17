реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае откроется первый летний театральный лагерь для детей

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае откроется первый летний театральный лагерь для детей

В регионе стали известны победители конкурса на получение грантов губернатора края в сфере культуры

В Алтайском крае откроется первый летний театральный лагерь для детей, сообщает “Министерство культуры Алтайского края”.

В 2024 году грантовую поддержку получат 24 творческих проекта. Отметим, что распоряжение о результатах конкурса подписал глава региона Виктор Томенко.

На реализацию проектов-победителей из краевого бюджета выделят 17 млн. руб. В этом году на конкурс поступило 61 заявка.

Лучшие творческие проекты выбрали в 6 номинациях:

  • профессиональное искусство, деятельность краевых организаций творческих союзов;
  • народное творчество;
  • музейная, библиотечная деятельность;
  • деятельность в области художественного образования;
  • иная творческая деятельность.

В числе победителей, культурно-просветительские проекты, посвященные значимым историческим и юбилейным датам – 95-летию Василия Шукшина и 70-летию освоения Целины, Году семьи в России и др.

Молодежный театр Алтая им. В.С. Золотухина на средства Губернаторского гранта в июне впервые организует летний театральный лагерь с дневным пребыванием детей в возрасте от 9-10 лет.

Программа лагеря будет включать дисциплины по актерскому мастерству, пластике, сценической речи, мастер-классы по созданию реквизита, бутафории, костюмов, нанесению сценического грима и работы с прическами и постановку спектакля.

Впервые, благодаря грантовой поддержке, Алтайский край станет площадкой для проведения Всероссийского фестиваля современного домрового искусства «PRIMA DOMRA».

погода в москве , погода по часам ,

Взято отсюда

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
В Алтайском крае отремонтируют школу искусств по нацпроекту «Культура»

В Алтайском крае отремонтируют школу искусств по нацпроекту «Культура»

В селе Троицкое собираются ремонтировать школу искусств. На эти цели…

Сугробы выше человека. Как Алтайский край за президента голосовал

Сугробы выше человека. Как Алтайский край за президента голосовал

Стало известно, как проходили выборы президента в городах и селах…

Третий день выборов и празднование Масленицы в барнаульских парках. Что произошло в Алтайском крае 17 марта

Третий день выборов и празднование Масленицы в барнаульских парках.…

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

Сугробы выше человека. Как Алтайский край за президента голосовал

Сугробы выше человека. Как Алтайский край за президента голосовал

Стало известно, как проходили выборы президента в городах и селах…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp