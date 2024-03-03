В Алтайском крае открылась выставка редких документов ХIХ-ХХ веков

В государственном архиве подготовили более 100 редких документов ХIХ-ХХ веков

В Барнауле открылась уникальная для Алтайского края выставка документов «Всё начинается с семьи», сообщают “Вести Алтай”.

В государственном архиве подготовили более 100 редких документов ХIХ-ХХ веков, например, о заключении браков с иностранцами, тайном венчании и расторжении союзов. На выставке можно увидеть и письма участников Великой Отечественной войны с фронта. Особое внимание сотрудники архива уделили книгам записей актов гражданского состояния.

Самый старый материал здесь датирован 1747 годом. Это доношение крестьянина из деревни Ерестной, которая находилась на месте нынешнего Змеиногорского тракта в Барнауле. В этом доношении местный житель просит власть возместить деньги, потраченные на сватовство.

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Взято отсюда