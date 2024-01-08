По прогнозам синоптиков, непогода останется до завтра

Сегодня, 8 января, стало известно, что в Алтайском крае открыли несколько участков дорог. Об этом говорится на сайте краевой ГИБДД. Речь идет о следующих участках:

К-03 Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское — Кулунда — Бурла — граница Новосибирской области (от Рубцовска до села Новоегорьевское);

А-322 Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан;

К-09 Поспелиха — Курья — Третьяково — граница с Республикой Казахстан (на участке от села Курья до границы с Республикой Казахстан).

В Алтайском крае сильная метель. По прогнозам синоптиков, она продолжится завтра. По данным регионального гидрометцентра, 9 января ожидается похолодание до -10… -15 градусов. Местами до -20. Синоптики обещают снегопад и снежные заносы. Скорость ветра — до 18 метров в секунду.

Сотрудники ГИБДД просят водителей быть осторожнее на дорогах. Вчера NGS22.RU публиковал советы от МЧС на время непогоды.

Взято Источник

08.01.2024