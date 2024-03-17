В Алтайском крае открыли перекрытую из-за метели трассу

Фото: vk.com/mvd22

Ранее вечером вводилось ограничение на движение для грузового и пассажироперевозящего транспорта на автодороге Р-256. Утром погода позволила открыть проезд

Утром 17 марта в Алтайском крае сняли ограничение на перекрытой из-за непогоды дороге, сообщила Госавтоинспекция региона.

С 7 30 по решению ФКУ Упрдор “Алтай” возобновили проезд по Р-256 “Чуйский тракт” (Новосибирск – Барнаул – Горно-Алтайск – гр. с Моголией, с 213 км по 344 км).

“Напоминает о необходимости строго соблюдать ПДД РФ, быть предельно внимательными и осторожными, выбирать скоростной режим, соответствующий погодным и дорожным условиям“, – подчеркнули в Госавтоинспекции.

Накануне из-за непогоды пассажирский автобус снесло с трассы Бийск – Барнаул.

Взято отсюда.

свежие новости горном алтае , лента новостей республики алтай ,