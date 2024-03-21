Определять лучших в трех номинациях будет комиссия из числа представителей органов власти края, общественных объединений предпринимателей и приглашенных экспертов

Экспортно ориентированные предприятия региона могут принять участие в конкурсе на звание “Экспортер года Алтайского края” по итогам 2023 года, сообщили в краевом управлении по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры.

Конкурс проводит центр поддержки экспорта НО “Алтайский фонд МСП” с целью развития экспорта несырьевых неэнергетических товаров, работ, услуг и результатов интеллектуальной деятельности, стимулирования и развития экспортноориентированного производства, а также укрепления международной кооперации.

Напомним, в рамках реализации национального проекта “Малое и среднее предпринимательство”, реализуемого по решению президента России, центр поддержки экспорта оказывает содействие компаниям региона при выходе на новые рынки.

В конкурсе могут принимать участие субъекты малого и среднего предпринимательства Алтайского края, осуществляющие экспортную деятельность. Победители конкурса предшествующего года к участию не допускаются.

В Алтайском крае выберут лучших экспортеров Фото: Алтайский фонд МСП

Победителей определят в номинациях: “Экспортер года в сфере промышленности”, “Экспортер года в сфере агропромышленного комплекса” и “Прорыв года”.

Выберет лучших комиссия, которая формируется из числа представителей органов исполнительной власти края, общественных объединений предпринимателей и приглашенных экспертов.

Оператором мероприятия выступает Алтайская торгово-промышленная палата. Для участия в конкурсе необходимо предварительно заполнить форму. Затем всем участникам для заполнения направят заявку на участие и конкурсную документацию.

Положение о конкурсе, содержащее полные условия по участию, размещено на сайтах НО “Алтайский фонд МСП” и ТПП Алтайского края.

Предварительные заявки принимаются с 20 марта 2024 года. Полный пакет документов необходимо будет направить до 6 мая 2024 года в электронном виде в формате PDF в Алтайскую ТПП на электронный адрес specialistder3@alttpp.ru или в Центр поддержки экспорта по адресу: г. Барнаул, ул. Мало-Тобольская, д. 19, с пометкой “На конкурс “Экспортер года Алтайского края” или на электронный адрес sitnikova.ea@altaicpp.ru.

По вопросам участия в конкурсе и оформления заявки можно обращаться в ТПП региона: специалист департамента экономического развития по работе с членами палаты Кристина Олеговна Пен по телефону (3852) 65-37-53, specialistder3@alttpp.ru

Организатором конкурса выступает региональный центр “Мой бизнес” при поддержке Министерства экономического развития Алтайского края, управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры и Торгово-промышленной палаты Алтайского края.



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