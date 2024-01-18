В Алтайском крае открыт пятый Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП). Он создан в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение» на базе Консультативно-диагностического центра Алтайского края и пока является единственным в г. Барнауле. До этого ЦАОПы уже были открыты в Алейске, Заринске, Камне-на-Оби и Славгороде. В 2023 году в центры амбулаторной онкологической помощи за помощью обратились 16059 пациентов, в дневных стационарах пролечено 2149 больных со злокачественными новообразованиями.

В ЦАОП Консультативно-диагностического центра могут обратиться пациенты из прикрепленных территорий – Тальменская и Калманская ЦРБ, а также Городская больница №5 г. Барнаула, Городские поликлиники 1 и 3 г. Барнаула.

«Наши онкологи устанавливают диагноз злокачественного новообразования в максимально короткие сроки благодаря имеющейся диагностической базе, организуют своевременное лечение, медицинскую реабилитацию и будут осуществлять диспансерное наблюдение за пациентами с онкологическими заболеваниями.Чтобы попасть в ЦАОП, необходимо иметь направление от лечащего врача медицинской организации, к которой прикреплен пациент», – говорит главный врач Консультативно-диагностического центра Алтайского края Жанна Вахлова. Отметим, что запланировано открытие еще 2 ЦАОПов – на базе Городской поликлиники №14 г. Барнаула и на базе БСМП №2.

Взято отсюда.

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