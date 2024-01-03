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В Алтайском крае открыты все автодороги, однако погодные условия остаются сложными

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В Алтайском крае открыты все автодороги, однако погодные условия остаются сложными

3 января с 16:30 сняты ограничения на федеральной автодороге А-322 от Бельмесево до поворота на Топчиху (км 27 – км 87) .

Запрет на проезд транспорта был введен в 14:30. Причиной стали сложные метеорологические условия, перерыв в движении составил два часа. Безопасность дорожного движения обеспечивали экипажи ГИБДД, на участке работало 27 единиц спецтехники.

Однако, как отмечает УПРДОР «Алтай», погодные условия остаются сложными на всей территории Алтайского края. Федеральные трассы от снега очищают 169 дорожных машин, подготовлено 14 специальных стоянок для большегрузного транспорта.

Узнать о состоянии проезда по федеральным трассам Алтайского края и Республики Алтай можно по телефонам: 8 (3852) 63–14–59, +7–962–815–98–69 (круглосуточно).

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Взято отсюда.

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