В Алтайском крае отмечают 70-летие освоения целины

Накормить страну хлебом – эта задача стояла перед нашим регионом и в середине прошлого века.

В ночь с 28 февраля на 1 марта 1954 года на барнаульском вокзале встретили первый поезд с добровольцами. В течение двух следующих месяцев эшелоны с первоцелинниками прибывали почти ежедневно. 50 тысяч человек из 40 регионов вступили в битву за урожай и перевыполнили план партии – в июне 1954 года хлебом на Алтае засеяли на миллион гектаров больше, чем в 1953. Распашка нетронутых земель существенно подняла общую урожайность. За три года освоения целины были собраны рекордные 18 миллионов тонн зерна. Однако уже в 1961 году урожайность резко упала, в некоторых районах даже ниже доцелинных значений. Песчаные бури стали настоящим бедствием степных районов. Острее всего на Алтае это ощутили в Кулунде. Любопытно, но о таких последствиях еще в 1955 году предупреждали ученые сельхозинститута – в 19 районах края были взяты 46 монолитов почв и сделано заключение, что не все земли годятся для распашки. Опыт борьбы с пыльными бурями Алтай будет перенимать даже в Канаде. И в 1972 году, после работы над ошибками, уже Леонид Брежнев приедет оценить новый рекорд наших хлебопашцев. Целина оставили и другие плоды: 6 млн квадратных метров жилья, 635 клубов и 300 домом культуры, 92 школы и 175 детских садов, 155 новых колхозов и совхозов. Трудно перечислить все, что было построено за несколько целинных лет на Алтае, и что служит его жителям до сих пор. На освоение целины государство направило в край 300 миллионов рублей инвестиций. В ответ регион за три года сдаст зерна на 520 миллионов. 70 лет назад освоение целины называли мирным подвигом. Жизнь в чистом поле в вагончиках, работа без сна в уборочную, непомерно тяжёлый по современным меркам труд, действительно, иначе не назовёшь.

Николай Потешкин

Взято отсюда.

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