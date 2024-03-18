В Алтайском крае отметили 10-летие воссоединения Крыма с Россией

Сегодня, 18 марта, в Государственной филармонии Алтайского края состоялась концертная программа «Песни крымской весны» .

Почетными гостями торжественного мероприятия стали ветераны и участники боевых действий, в том числе специальной военной операции . По поручению Губернатора их приветствовал заместитель Председателя Правительства региона Юрий Абдуллаев . «Присутствие здесь людей, которые исполняли свой долг в Афганистане, Сирии, на специальной военной операции, освещает это событие во много раз», – отметил он.

Юрий Абдуллаев особо обратил внимание на значимость событий Крымской весны. «Десять лет назад народ Крыма сделал единственно правильный выбор. Этот выбор за 10 лет был подтвержден теми вложениями, которые сделала Россия в наш полуостров , проектами в сельском хозяйстве, инфраструктуре, образовании и других сферах, которые позволили поднять на совершенно новую ступень жизнь жителей Крыма. Построенный в самые короткие сроки Крымский мост стал связующим звеном между Крымом и материковой Россией.

Для истории 10 лет совсем, казалось бы, небольшой период. Для человеческой жизни 10 лет – это много. А для тех, кто живет в Крыму, эти десять лет были десятью годами надежды, воплощения их стремлений, возвращения в родную гавань . Русские соединились с русскими. Все жители полуострова оказались у себя дома», – подчеркнул заместитель Председателя Правительства края.

Руководитель регионального отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» Владимир Мидонов рассказал, что его сын Никита, десять лет назад проходивший срочную службу в ВДВ, стал участником событий Крымской весны . «Конечно, было определенное волнение, прекрасно понимали, что обстоятельства могли развернуться по-разному. Поэтому у меня есть определенная гордость за сына», – сказал он.

Юрий Абдуллаев напомнил, что на прошедших выборах народ оказал огромную поддержку действующему Президенту. «Наш народ сделал выбор, который еще раз подтвердил правильность надежд, которые были возложены на Россию 10 лет назад », – сказал он.

В рамках концертной программы, посвященной Крымской весне, на сцене филармонии выступили вокальный ансамбль Детской школы искусств №6, мужской вокальный ансамбль и симфонический оркестр Государственной филармонии края, вокальный квартет «Перфомен» (Москва), а также заслуженная артистка Российской Федерации Виктория Гальцева .

«Культура – это мягкая сила. Каждый, кто пришел в этот зал по зову сердца, принесет домой своим детям, внукам настроение, удивительный патриотизм, который царит в каждой песне», – сказал Юрий Абдуллаев.

Фото: Антон Червяков

Взято отсюда.

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