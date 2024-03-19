В Алтайском крае отметили десятилетие Крымской весны

18 марта 2014 года в Москве был подписан договор о возвращении Крыма в состав России. В краевой филармонии прошел концерт, посвященный десятилетию воссоединения Крыма с Россией.

Крымская весна нашла особенный отклик в сердце каждого россиянина. Она стала символом национального единения, восстановления исторической справедливости, поэтому каждый год дата воссоединения Крыма с Россией широко отмечается по всей стране.

Фото: Андрей Каспришин

Одно из мероприятий в Алтайском крае, посвященное этому событию, прошло в краевой филармонии. Концерт назывался «Песни Крымской весны». В программе были классические и современные произведения, посвященные историческим вехам в жизни России и Крыма. Вспомнили и про Бахчисарайский фонтан, и про казаков, и про Павла Нахимова, и про Артек. Много песен советских композиторов спели на тему Великой Отечественной войны.

Фото: Андрей Каспришин

Основной тон концерту задал симфонический оркестр Государственной филармонии края. В его исполнении прозвучал отрывок из сюиты «Крымские эскизы», произведение Мусоргского «Близ южного берега Крыма». Под его аккомпанемент спел известный вокальный квартет «ПЕРФОМЕН», мужской вокальный ансамбль ГФАК, заслуженная артистка Российской Федерации Виктория Гальцева.

Своим мнением о значимости даты и мероприятия, посвященного Крымской весне, поделился заместитель председателя Правительства края Юрий Абдуллаев.

Он отметил, что 10 лет назад жители полуострова Крым сделали единственно правильный выбор. Впоследствии Россия много вложила в развитие территории, что позволило поднять на новый уровень жизнь жителей Крыма. Строительство Крымского моста было проведено в самые короткие сроки. Наши неприятели не верили в то, что это будет, но мост есть, и он стал связующим звеном между Крымом и «материковой» Россией.

– Для истории – 10 лет – небольшой период, но для тех, кто живет на полуострове они стали годами надежды, воплощение их стремлений, возвращением в родную гавань. Русские воссоединились с русскими. Мы благодарны участникам специальной военной операции, сотрудникам фонда «Защитники Отечества», ветеранов боевых действий, которые присутствовали на этом концерте. Культура – это мягкая сила, это не митинг, и здесь никто не будет выступать с трибуны. Но каждый, кто пришел на концерт, посвященный Крымской весне, передаст настроение, полученное здесь своим родным, близким, знакомым. Символично, что 15 по 17 марта наш народ еще раз сделал выбор, который подтвердил правильность надежд, возложенных на Россию 10 лет назад, — сказал Юрий Абдуллаев.

Заместитель руководителя регионального отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» Андрей Прозоров поделился воспоминаниями:

– В 2014 году мой сын Никита Прозоров участвовал в событиях Крымской весны. Он проходил срочную службу в воздушно-десантных войсках. Я узнал об этом и, конечно, беспокоился за него, потому что события могли развернуться по-разному. Через три дня сын мне сообщил, что с ним все в порядке, он уже прибыл к тому времени в расположение части. Я горжусь своим сыном, так же, как мои деды гордились мной, когда я ушел защищать республику Афганистан, — сказал Андрей Прозоров.

Руководитель регионального отделения Государственного фонда «Защитники Отечества» Владимир Мидонов добавил:

– Присоединение Крыма к России было неизбежным. Этого хотели жители полуострова. Они сделали правильный выбор 10 лет назад, и прошедшие выборы президента России это еще раз доказали.

КОЧЕТЫГОВА Татьяна Еще читают

Взято отсюда.

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