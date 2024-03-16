реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Пластиковые окна в Горняке

В Алтайском крае отремонтируют дорогу, ведущую к Денисовой пещере

Станьте ближе!
Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Алтайском крае отремонтируют дорогу, ведущую к Денисовой пещере

Ремонт пройдёт на нескольких дорожных участках.

Источник фото: Минтранс Алтайского края

Из бюджета Алтайского края на эти цели направят 230 миллионов рублей, об этом сообщили в Минтрансе региона.

В Солонешенском районе работы затронут два участка дороги от Быканова моста до границы Республики Алтай, проходящей через деревни Солонешное и Солоновка.

Сотрудники Юго-Восточного ДСУ обновят дорожную разметку и асфальтовое покрытие, установят дорожные знаки и барьерные ограждения.

Объекты планируют ввести в эксплуатацию в ноябре 2024 года. Дорога Быканов мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай является важнейшим звеном туристической сети Алтайского края. В 2023 году правительством региона на реконструкцию было выделено более полумиллиарда рублей.

Взято отсюда.

новости вести алтая новости горного алтая лента новостей ,

Натяжные потолки в Горняке
горняк22 телеграм
Второй день выборов президента РФ, фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» и загадочный мужчина на черном коне. Что произошло в Алтайском крае 16 марта

Второй день выборов президента РФ, фестиваль «Сибирская Масленица —…

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».…

Ранее altapress.ru показывал, как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024»…

Второй день выборов президента РФ, фестиваль «Сибирская Масленица — 2024» и загадочный мужчина на черном коне. Что произошло в Алтайском крае 16 марта

Второй день выборов президента РФ, фестиваль «Сибирская Масленица —…

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае…

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы». Фото и видео

Пляски и радость. Как проходит официальное открытие «Сибирской Масленицы».…

Ранее altapress.ru показывал, как проходит фестиваль «Сибирская Масленица — 2024»…

Ищите нас в соцсетях- Вконтакте, Однокласники, Телеграм

Горняк Онлайн
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp