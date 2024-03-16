В Алтайском крае отремонтируют дорогу, ведущую к Денисовой пещере

Ремонт пройдёт на нескольких дорожных участках.

Источник фото: Минтранс Алтайского края

Из бюджета Алтайского края на эти цели направят 230 миллионов рублей, об этом сообщили в Минтрансе региона.

В Солонешенском районе работы затронут два участка дороги от Быканова моста до границы Республики Алтай, проходящей через деревни Солонешное и Солоновка.

Сотрудники Юго-Восточного ДСУ обновят дорожную разметку и асфальтовое покрытие, установят дорожные знаки и барьерные ограждения.

Объекты планируют ввести в эксплуатацию в ноябре 2024 года. Дорога Быканов мост — Солоновка — Солонешное — граница Республики Алтай является важнейшим звеном туристической сети Алтайского края. В 2023 году правительством региона на реконструкцию было выделено более полумиллиарда рублей.

Взято отсюда.

новости вести алтая новости горного алтая лента новостей ,