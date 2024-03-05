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В Алтайском крае пассажир совершил нападение на водителя такси

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В Алтайском крае пассажир совершил нападение на водителя такси

Водитель такси госпитализирован

В Барнауле сотрудники полиции проводят проверку по факту нападения на таксиста, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

4 марта в 23 часа 15 минут на номер “112” очевидцы сообщили о том, что на водителя такси по ул. Антона Петрова в краевой столице совершено нападение.

Позже поступил звонок и от самого водителя. 27-летний мужчина рассказал, что пассажир причинил ему телесные повреждения.

На место происшествия незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы полиции, который задержал подозреваемого – 48-летнего мужчину.

По данному факту сотрудниками полиции проводится разбирательство, по итогам которого будет принято соответствующее процессуальное решение.

Водитель такси госпитализирован.

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Взято отсюда

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