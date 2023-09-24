В Алтайском крае пенсионер ушел в лес и заблудился

Поиски пропавшего человека Фото: управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

Мужчина ушел в лес и не вернулся домой. Волонтеры просят всех обратить внимание на ориентировку и помочь с поисками пропавшего

В Алтайском крае без вести пропал 77-летний Владимир Замоцный, сообщает “ЛизаАлерт”.

Ориентировка Фото: ЛизаАлерт

Известно, что 23 сентября в поселке Линевский Смоленского района мужчина ушел в лес и не вернулся.

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Был одет в темную кофту, темно-синие штаны и черные ботинки.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о пропавшем мужчине, обратиться по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось, что в Барнауле пропала восьмилетняя девочка. Однако позже выяснилось, что ее нашли.