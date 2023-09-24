24.09.2023

ГОРНЯК22

Новости города

Последние новости

Новости Алтай
Осенняя прохлада и небольшие дожди продолжатся в Алтайском крае 24 сентября
Новости Алтай
С Днем машиностроителя! Красивые поздравления в стихах, прозе и СМС
Новости Алтай
Народные приметы 24 сентября. Почему нельзя красить губы в Федорин день
Новости Алтай
В Алтайском крае пенсионер ушел в лес и заблудился
Новости Алтай
В Горном Алтае в конце сентября выпал первый снег
Новости Алтай
Такой день. Закрытие автосезона и барнаульцы, которые пожаловались Ксении Собчак

Коллекция категорий

Бизнес122 News
Здоровье165 News
Новости Алтай1054 News
Новости Горняк222 News
Образование130 News
Общество286 News
Объявления79 News
Политика204 News
Спорт159 News
Платим за интересные новости!

В Алтайском крае пенсионер ушел в лес и заблудился

редактор ГОРНЯК2201 mins

Поиски пропавшего человека Фото: управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай

Мужчина ушел в лес и не вернулся домой. Волонтеры просят всех обратить внимание на ориентировку и помочь с поисками пропавшего

В Алтайском крае без вести пропал 77-летний Владимир Замоцный, сообщает “ЛизаАлерт”.

В Алтайском крае пенсионер ушел в лес и заблудился

Ориентировка Фото: ЛизаАлерт

Известно, что 23 сентября в поселке Линевский Смоленского района мужчина ушел в лес и не вернулся.

Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.

Был одет в темную кофту, темно-синие штаны и черные ботинки.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о пропавшем мужчине, обратиться по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.

Ранее сообщалось, что в Барнауле пропала восьмилетняя девочка. Однако позже выяснилось, что ее нашли.

Добавить комментарий

Похожие новости