В Алтайском крае пенсионер ушел в лес и заблудился
Поиски пропавшего человека Фото: управление ГОЧС и ПБ в Республике Алтай
Мужчина ушел в лес и не вернулся домой. Волонтеры просят всех обратить внимание на ориентировку и помочь с поисками пропавшего
В Алтайском крае без вести пропал 77-летний Владимир Замоцный, сообщает “ЛизаАлерт”.
Ориентировка Фото: ЛизаАлерт
Известно, что 23 сентября в поселке Линевский Смоленского района мужчина ушел в лес и не вернулся.
Приметы: рост 163 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза серые.
Был одет в темную кофту, темно-синие штаны и черные ботинки.
Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о пропавшем мужчине, обратиться по телефонам: 8(800)700-54-52 или 112.
Ранее сообщалось, что в Барнауле пропала восьмилетняя девочка. Однако позже выяснилось, что ее нашли.