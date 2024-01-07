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В Алтайском крае пенсионерка взяла в кредит полмиллиона из-за угроз мошенников

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В Алтайском крае пенсионерка взяла в кредит полмиллиона из-за угроз мошенников

Женщину принудили оформить кредит на крупные суммы, заявив, что против нее возбуждено уголовное дело

64-летняя жительница Барнаула перечислила полмиллиона рублей телефонным мошенникам, сообщает “Толк” со ссылкой на пресс-службу алтайского МВД.

Пострадавшая рассказала, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что против нее возбудили уголовное дело по факту оформления кредитов на чужое имя на сумму в 500 тысяч рублей. Затем к разговору присоединился другой якобы сотрудник и посоветовал женщине выполнять все инструкции.

Аферисты убедили пенсионерку в том, что ей нужно взять кредит на 250 тысяч рублей и перевести средства на определенный счет. Она поехала в банк и выполнила все указания. Но на этом все не закончилось. Мошенники уговорили женщину оформить второй кредит на такую же сумму.

Только после оформления второго кредита пенсионерка поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. 

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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Взято отсюда

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