Поиски пропавших Фото: кадр сюжета "Бийского телевидения"

Женщина ушла в лес за грибами и не вернулась домой. Волонтеры просят жителей Алтайского края обратить внимание на ориентировку и помочь в поисках

В Алтайском крае без вести пропала 84-летняя Любовь Третьякова, сообщает “ЛизаАлерт”.

Ориентировка на пропавшую женщину Фото: ЛизаАлерт

Известно, что 12 октября в поселке Приозерном Усть-Калманского района женщина ушла в лес за грибами и до сих пор не вернулась.

Приметы: 120 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.

Предположительно, на ней был надет черный платок.

Волонтеры просят всех, кто что-либо знает о пропавшей, сообщить по телефонам 8(800)700-54-54 или 112.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пропала 50-летняя женщина в галошах.

Источник

город горняк

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