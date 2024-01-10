В Алтайском крае передали в суд дело о гибели двух детей в селе Вавилон

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Следствие пришло к выводу, что обвиняемые, зная о неисправной электропроводке, не предприняли мер к ее ремонту. Это и стало причиной трагедии

В Алейском районе в суд передали дело о гибели двоих детей при пожаре. Обвиняется мать детей и ее супруг, сообщили в СУ СКР по Алтайскому краю.

Речь идет о трагедии в селе Вавилон, которая случилась 3 июня 2023 года . В кладовке, где находилась распределительная коробка с оголенными электропроводами, произошло возгорание.

В это время дома была хозяйка и трое ее детей. Женщина успела вынести из горящего помещения грудного ребенка, а спасти трехлетнюю девочку и шестилетнего мальчика ей не удалось. Они погибли на месте от острого отравления окисью углерода.

Пожар в селе Вавилон Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее, 24 декабря 2023 года, в Зональном районе 7-летний мальчик погиб от отравления угарным газом .

Взято отсюда.

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