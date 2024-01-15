реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае перекроют две трассы: на этот раз из-за военных колонн

Подписывайся на ГОРНЯК22!

Движение ограничат всего на несколько часов, сообщили в краевом ГИБДД

В Алтайском крае перекроют две трассы: на этот раз из-за военных колонн

Сегодня, 15 января стало известно об ограничении движения по двум краевым трассам. В региональном ГИБДД рассказали, о каких дорогах идет речь:

  • с 16:00 до 18:00 по маршруту Косиха — Р-256 «Чуйский тракт» — Украинский;
  • с 21:00 до 23:00 по маршруту Полковниково — Р-256 «Чуйский тракт» — Контошино.

— Обращаем ваше внимание, что маршрут и время сопровождения могут быть изменены, — уточнили в пресс-службе ведомства.

Водителей просят быть осторожными в пути. Накануне из-за температурных перепадов на дорогах сильный гололед. На этот раз погода не стала причиной закрытия трасс — всё из-за военной техники. Напомним, в крае перекрывали ряд важнейших магистралей из-за плохой видимости.

Сегодня в регионе похолодало до -19 градусов, а ветер дует с порывами 19 метров в секунду.

Куда звонить, если на дороге возникли проблемы:

  • дежурный ФКУ УпрДор «Алтай»: (3852) 63-14-59;
  • дежурный КГКУ «Алтайавтодор»: (3852) 507-512, 8 800 222-31-69;
  • дежурный УГИБДД: (3852) 39-35-86;
  • единый номер вызова службы спасения: 112.

Взято Источник
15.01.2024

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Вячеслав Франк проверил готовность пункта временного размещения, развернутого в связи с ситуацией на доме по улице Партизанской, 70б

16.01.2024

 Новости Алтай

Вячеслав Франк побывал на площадке дома по ул. Партизанкой, 70б, где объявлен режим повышенной готовности

16.01.2024

 Образование

Какие инициативные проекты будут реализованы на территории Железнодорожного района в 2024 году

15.01.2024

 Недвижимость и ЖКХ

Какие инициативные проекты будут реализованы на территории Железнодорожного района в 2024 году

15.01.2024

 Новости Алтай

В Барнауле последствия осеннего урагана будут устранять до весны

15.01.2024

 Новости Алтай

Глава барнаульского «Горэлектротранса» под домашним арестом по уголовной статье: все подробности

15.01.2024

 Новости Алтай

В Алтайском крае перекроют две трассы: на этот раз из-за военных колонн

15.01.2024

 Новости Алтай

В Барнаульской школе завелись тараканы: Роспотребнадзор попросил директора объяснить, откуда они

15.01.2024

 Новости Алтай

В Бийске неизвестные сожгли «Тойоту» депутата гордумы: возбуждено уголовное дело

15.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске