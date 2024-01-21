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В Алтайском крае пересчитали потенциальных избирателей

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В Алтайском крае пересчитали потенциальных избирателей

Выборы. Голосование Фото: Евгения Кочеткова/"Толк"

В краевой столице избирательным правом обладают почти 530 тысяч человек. В лидерах по-прежнему Индустриальный район города

Численность избирателей в Алтайском крае на 1 января составила 1 756 560 человек, сообщила пресс-служба крайизбиркома.

В Барнаул избирательным правом обладают 529 796 человек. В лидерах по-прежнему Индустриальный район – на его территории зарегистрированы 191 843 избирателя, при этом за последние полгода их количество увеличилось на 1 005 человек, а также Ленинский район – 102 667 избирателей.

В Бийск проживает 155 726 избирателей, в Рубцовске – 93 298, в Новоалтайске – 59 425 человек.

Среди районов Алтайского края самым многочисленным является Первомайский – здесь зарегистрированы 43 150 избирателей, с июля их количество увеличилось на 511 человек. В Каменском районе – 36 163, в Тальменском – 32 796, в Павловском – 32 482 избирателя.

Сведения о численности избирателей и участников референдума уточняются два раза в год: по состоянию на 1 января и на 1 июля, добавили в избиркоме.

Напомним, в феврале в Алтайском крае стартует проект “ИнформУИК” — специально обученные члены участковых избирательных комиссий будут совершать поквартирные обходы.

Взято отсюда

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