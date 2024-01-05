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В Алтайском крае перевозку пассажиров легковым такси осуществляют порядка 750 перевозчиков

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В Алтайском крае перевозку пассажиров легковым такси осуществляют порядка 750 перевозчиков

Такси

На сегодняшний день в регионе зарегистрировано более 20 служб заказа, которые обслуживают порядка 750 перевозчиков.

Чтобы выполнять пассажирские перевозки и багажа легковым такси, нужно получить разрешение на осуществление деятельности, это можно сделать тремя способами – в Министерстве транспорта Алтайского края, через портал «Госуслуги» и в МФЦ.

Напомним, 1 сентября прошлого года в силу вступил новый закон о такси, который позволяет повысить безопасность пассажиров, а также самих водителей, оказывающих услуги перевозок легковым такси, и других участников дорожного движения. Водители в обязательном порядке должны проходить медицинский и технический контроль транспортного средства перед выездом на линию, агрегаторам разрешено передавать заказ только лицам, которые имеет необходимое разрешение.

Взято отсюда.

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