В Алтайском крае первым проголосовавшим подарили конфеты и шоколадки

В Алтайском крае на некоторых участках первым проголосовавшим на выборах президента вручили подарки

В Алтайском крае на некоторых избирательных участках первым проголосовавшим на выборах президента вручили сладкие подарки, сообщает Amic.ru со ссылкой на телеграм-канал регионального Избиркома.

– По пути на работу или учебу наши самые ответственные земляки уже зашли и проголосовали за будущее своей страны! Многих из них на участке ждал приятный сюрприз от участковой комиссии – как правило, сладкий, – отметили в Избиркоме.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко тоже одним из первых на своем участке проголосовал на выборах президента.

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Взято отсюда