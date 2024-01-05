В Алтайском крае планируют создать передвижные аптеки на базе ФАПов

Предполагается, что нововведение сделает лекарства доступнее для жителей небольших и отдаленных сел региона

В Алтайском крае обсудили идею создания передвижных аптек на базе мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщают “Вести Алтай”. Это предложение внесли на рассмотрение депутатам АКЗС.

Предполагается, что это поможет сделать лекарства доступнее для тысяч жителей края, ведь сейчас в небольших и отдаленных селах региона людям порой приходится ездить в ближайшую аптеку за препаратами за десятки километров.

Уточняется, что в мобильных аптеках должны быть самые ходовые лекарства.

Всего в Алтайском крае работает 40 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. За период их существования (с 2017 года) медицинскую помощь получили 160 тыс. человек.

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Взято отсюда