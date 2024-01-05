Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Алтайском крае планируют создать передвижные аптеки на базе ФАПов

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Алтайском крае планируют создать передвижные аптеки на базе ФАПов

Предполагается, что нововведение сделает лекарства доступнее для жителей небольших и отдаленных сел региона

В Алтайском крае обсудили идею создания передвижных аптек на базе мобильных фельдшерско-акушерских пунктов, сообщают “Вести Алтай”. Это предложение внесли на рассмотрение депутатам АКЗС.

Предполагается, что это поможет сделать лекарства доступнее для тысяч жителей края, ведь сейчас в небольших и отдаленных селах региона людям порой приходится ездить в ближайшую аптеку за препаратами за десятки километров.

Уточняется, что в мобильных аптеках должны быть самые ходовые лекарства.

Всего в Алтайском крае работает 40 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов. За период их существования (с 2017 года) медицинскую помощь получили 160 тыс. человек. 

погода на завтра , погода точная на неделю ,

Взято отсюда

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Новости Алтай

Из жизни ушел народный мастер камнерезного искусства Алтайского края

05.01.2024

 Новости Алтай

Куда сдать елку после праздников в Барнауле: адреса

05.01.2024

 Новости Алтай

Конфликты закончатся? А катастрофы будут? Что предсказали Ванга и Нострадамус на 2024 год

05.01.2024

 Новости Алтай

Из старой халупы — в современное жилье: обзор полезных блогов о ремонте для тех, кто устал отдыхать

05.01.2024

 Новости Алтай

20 обжигающих фото главных красоток 2023 года: они согреют вас в самый лютый мороз

05.01.2024

 Новости Алтай

Мать продала ее в сексуальное рабство, она попала на панель. Известная художница — о детстве, эпидемии ВИЧ и бордельной выставке

05.01.2024

 Новости Алтай

Это что еще такое? Попробуйте угадать, для чего в СССР использовали эти 10 вещей

05.01.2024

 Новости Алтай

Врач составила список продуктов, которые напрочь убивают сексуальное желание

05.01.2024

 Новости Алтай

Бастрыкин потребовал отчет по делу о травмировании детей на тюбингах в Бийске

05.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix