Школа. Учебный класс Фото: barnaul.org

Обновленные федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) начали действовать с 1 сентября 2022 года. Переход на них позволил школам работать по пятидневке

В Алтайском крае из 611 школ 582 приступили к реализации обновленного ФГОС (федеральный государственный образовательный стандарт), сообщили в министерстве образования края. В 29 школах края отсутствует набор в десятые классы.

В период подготовки к переходу на обновленный ФГОС особое внимание уделили организации профильного обучения десятиклассников. 100% десятиклассников региона обучаются в соответствии с выбранным профилем (естественно-научный, технологический, социально-экономический, гуманитарный, универсальный). Алтайские десятиклассники отдали предпочтение гуманитарному и социально-экономическому профилям. Для изучения на углубленном уровне обществознание выбрали более 6 тысяч учеников, а математику – почти 5,5 тысяч.

Реализация образовательных программ на углубленном уровне требует особой подготовки учителей. Все педагоги, работающие в классах, прошли обучение в соответствии с обновленным ФГОС, более 90% учителей повысили квалификацию по дополнительным профессиональным программам.

Ранее власти рассказали, почему не все алтайские школы могут перейти на пятидневку.

Источник

горняк

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